中職／陳聖平臂力佳傳球穩定 玉木朋孝有更高期待

統一獅隊今年首輪選進野手陳聖平下半季投入賽季，獅隊守備教練玉木朋孝稱讚臂力好，放在游擊位置對學習成長幫助大，但也高標認為有精進空間，應循序漸進「先把球學好再要求技術。」

具美職小聯盟資歷野手陳聖平今年中職選秀首輪被統一7-ELEVEn獅隊選進，今天賽前連2場先發守游擊，今天與中信兄弟比賽繼續在游擊防區、打9棒。

獅隊守備暨跑壘教練玉木朋孝賽前受訪直言，問到守備的東西都會用高標準評斷，陳聖平目前看起來並不是這麼穩定，並不滿足於現在的表現，還有再精進的空間。

談起對陳聖平的第一印象，玉木朋孝稱讚臂力好，傳球能力好，「穩定性佳，不會東一顆、西一顆」，但腳步移動還沒達到要求，也希望是接球確實後再傳。

陳聖平高中時期是多守位工具人，也可以蹲捕，旅美小聯盟時期游擊、二壘、三壘、外野都守過。玉木朋孝表示，陳聖平的臂力放在二壘太可惜，就棒球生涯學習精進層面來看，放在游擊位置幫助大。

玉木朋孝提到，陳聖平雖然有美職資歷，但最高層級僅到小聯盟2A，也還年輕才23歲，希望養成是循序漸進，一邊培育一邊又要求成績是不容易的事情。

玉木朋孝強調，現階段還沒做太多調整，主要是給基本觀念，「要先把球學好」，包括面對打者的習性，腳程快慢、守備站位調整，先把資訊內化，用球商打球，「先把球學好再要求技術，才可以走得長遠。」