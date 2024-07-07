快訊

攜救生圈下水睡著？男被海釣船救起 自述「漂流記」：泡水裡一晚了

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

中職／陳聖平臂力佳傳球穩定 玉木朋孝有更高期待

中央社／ 台北7日電
中華職棒統一獅隊陳聖平（圖）5日生涯首度出賽就先發，並在第8局敲出中職生涯首安。他6日受訪時坦言，因為很久沒有對戰投手了，還在找打擊的感覺。（統一獅隊提供）
中華職棒統一獅隊陳聖平（圖）5日生涯首度出賽就先發，並在第8局敲出中職生涯首安。他6日受訪時坦言，因為很久沒有對戰投手了，還在找打擊的感覺。（統一獅隊提供）

統一獅隊今年首輪選進野手陳聖平下半季投入賽季，獅隊守備教練玉木朋孝稱讚臂力好，放在游擊位置對學習成長幫助大，但也高標認為有精進空間，應循序漸進「先把球學好再要求技術。」

具美職小聯盟資歷野手陳聖平今年中職選秀首輪被統一7-ELEVEn獅隊選進，今天賽前連2場先發守游擊，今天與中信兄弟比賽繼續在游擊防區、打9棒。

獅隊守備暨跑壘教練玉木朋孝賽前受訪直言，問到守備的東西都會用高標準評斷，陳聖平目前看起來並不是這麼穩定，並不滿足於現在的表現，還有再精進的空間。

談起對陳聖平的第一印象，玉木朋孝稱讚臂力好，傳球能力好，「穩定性佳，不會東一顆、西一顆」，但腳步移動還沒達到要求，也希望是接球確實後再傳。

陳聖平高中時期是多守位工具人，也可以蹲捕，旅美小聯盟時期游擊、二壘、三壘、外野都守過。玉木朋孝表示，陳聖平的臂力放在二壘太可惜，就棒球生涯學習精進層面來看，放在游擊位置幫助大。

玉木朋孝提到，陳聖平雖然有美職資歷，但最高層級僅到小聯盟2A，也還年輕才23歲，希望養成是循序漸進，一邊培育一邊又要求成績是不容易的事情。

玉木朋孝強調，現階段還沒做太多調整，主要是給基本觀念，「要先把球學好」，包括面對打者的習性，腳程快慢、守備站位調整，先把資訊內化，用球商打球，「先把球學好再要求技術，才可以走得長遠。」

中職選秀 小聯盟 陳聖平

延伸閱讀

中職／許基宏雙響砲獵獅 兄弟大巨蛋11勝獨領風騷

中職／林安可「滷蛋」吃飽飽 陽春砲大減自己也不解

中職／陳聖平感受壓力 繼續先發扛游擊

中職／陳聖平「開箱」首安出爐 兄弟陳琥成為苦主

相關新聞

中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

統一獅隊與中信兄弟隊之戰，今天在大巨蛋冷氣吹拂下卻爆發火氣，岳政華的一顆深遠飛球究竟有無打到外野觀眾席，因白色座椅難以判...

中職／去年直擊張育成威力 戴培峰預言對悍將幫助很大

富邦悍將隊主戰捕手戴培峰前天在本壘攻防戰受傷，目前降到二軍休養，今天在桃園球場賽前和隊友接傳球，強調何時回一軍暫無時間表...

中職／陳子豪手腕傷情8日檢查 下二軍沒人補監督苦惱

中信兄弟隊今天決定讓陳子豪下放二軍休息，原因是右手腕不適，明天將赴醫院進行進一步檢查，少了這一門12轟重砲，總教練平野惠...

棒球／中信盃黑豹旗賽前衝刺班 推動台灣青棒女力

中國信託商業銀行長期支持台灣棒球運動發展，冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入第十年，上屆首度出現「女校球隊」參...

中職／陳鏞基聽到「吃雞」分享炸雞 爆笑小事感受代溝

統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，今天安排下周六即將生日的陳鏞基提前與球迷同慶，他透露自己...

中職／陳聖平臂力佳傳球穩定 玉木朋孝有更高期待

統一獅隊今年首輪選進野手陳聖平下半季投入賽季，獅隊守備教練玉木朋孝稱讚臂力好，放在游擊位置對學習成長幫助大，但也高標認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。