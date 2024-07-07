中職／猛登敗投解套好興奮 頭貼OK繃有段小糗事

中信兄弟隊昨天以3：2擊敗統一獅隊，猛登、勝騎士都繳出7局好投但無關勝敗作收，猛登享受與中職最強投手的首次對決，看見許基宏在9局上的逆轉轟時更是做出振奮動作，「因為幫助我敗投解套了。」

猛登首局就出現2次觸身球，隨後因暴投而掉分，總教練平野惠一指出，當下捕手林吳晉瑋應該做好擋球，讓投手投得更安心。猛登則表示，把球擋好雖是捕手的工作，「但那一球我自己的問題比較大，覺得可以投得更好。」

猛登投出11次觸身球已經成為中職最高，他表示，自己喜歡攻擊內角，打者也有注意到此點，「隨著賽季進行，看得出來越站越裡面，想要讓我別攻擊內角，但這不會影響到我怎麼投球。」

觀察猛登的個人社群，與勝騎士互相追蹤，他透露是到中職打球彼此才認識，「因為多次跟獅隊對戰，比較有交流。」昨天那一場投手戰也是一場好比賽，「我能做的就是守好每一局。」