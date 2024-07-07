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中職／潘傑楷摸摸江坤宇借手感 抗壓秀美技有玉木心法

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

統一獅隊三壘手潘傑楷昨天在8局上攔截一顆強勁滾地球，完成刺殺，當下振臂為自己鼓舞，今年雖然守備飽受外界批評，但他知道不能氣餒，作為職棒球員要無時無刻展現拚戰精神，因為每一場比賽都可能有個小朋友在關注自己。

「這是玉木教練跟我說的。」潘傑楷今年在三壘已經出現10次失誤，寫下在此位置的生涯新高，不過守備教練玉木朋孝沒有給予太大壓力，「他跟我說，自己要想辦法克服，職業球員每天都有比賽，有小朋友以你為目標，不能夠喪失信心，你是基層的榜樣。」

這番說法也讓潘傑楷很有感觸，「作為職棒球員，不是只要為自己負責，球迷不是來看你垂頭喪氣的，但也代表有很多人在看我、在為我加油，這句話帶給我很大的效應。」

而昨天潘傑楷的美技守備，阻止對手可能的安打甚至敲回分數，一度幫球隊守住領先，只不過最終仍以2：3輸給中信兄弟隊，潘傑楷表示：「下半季剛開始，大家勝負欲很高，當下比賽張力很強，所以會有一些比較激情的動作。」

雖然上半季失誤偏多導致球迷批評聲不小，但潘傑楷仍堅定信心，「我還在這個位置上，就不能逃避，要想辦法幫助球隊。」

其中一個方法可能是找對手借手感，3局上江坤宇敲出二壘打後靠推進上三壘，結果潘傑楷趁機拿起江坤宇的手碰了碰自己的手套，聊到這個漏網鏡頭時，潘傑楷笑說：「阿坤的守備是聯盟頂尖，問他能不能讓我碰一下，我才接得到，沒想到後面真的有這個機會（美技）。」

棒球 江坤宇 潘傑楷

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