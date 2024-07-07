中職／林子偉何時先發？古久保形容他是「好的煩惱」

下半季開打第3天，樂天桃猿隊繼續在桃園球場再戰富邦悍將隊，林子偉暫還是無法進入猿隊先發名單，總教練古久保健二賽前被問到此事，態度相當保守，只說：「之後可能會先發。」

兩隊3連戰前兩戰，林子偉都以替補身分亮相，前天9局下代打揮出左外野界外飛球，形成高飛犧牲打攻下1分打點，昨天代守二壘，未有打擊機會。

林子偉最近一場先發是5月19日對中信兄弟隊之戰，當時5次打數掛零、吞下1次三振，本季合計出賽20場，打擊率2成46、打點4分，全壘打還未開張。

古久保表示，林子偉攻守有8成沒問題，最理想的狀況是安排先發，但各守位競爭激烈，如何發揮他的特長是教練團要思考的問題。

至於會不會內野優先，古久保形容「林子偉哪裡都可守，更難判斷」，這對球隊是「好的煩惱」。