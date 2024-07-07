中職／連兩場關門失敗餅總點問題 陳韻文要做給球迷看

統一獅隊陳韻文最近兩場關門失敗，總教練林岳平點出問題在與打者對決的策略，但仍肯定他是球隊最好牛棚，陳韻文的強心臟沒有受到太大影響，還是保持正常作息，「昨天還比較早睡呢。」

陳韻文在6月29日的上半季最終戰9局登板時丟掉2分，導致比賽進入延長，最終輸給富邦悍將隊，而昨天沒能守住1分領先，被許基宏敲出逆轉2分砲，獅隊輸給中信兄弟隊。

「陳韻文的狀況沒有太大。」林岳平表示：「只是面對有一棒逆轉能力的打者，不能夠太輕易對決，要往對手較難形成長打的方向去對決。」

陳韻文也認為，自己心態雖然很謹慎，但是投球的位置應該要更精準，「終結者這個位置壓力比較大，以前得失心比較大，現在還是正常作息。」

林岳平也點出，昨天關鍵反而不在許基宏的全壘打，而是1出局後被詹子賢敲出二壘打，「那時候是2好0壞情況下，不應該被敲出長打。」

陳韻文雖然才28歲，但從2016年專職後援起累積豐富經驗，153次救援成功是中職史上最多，陳韻文表示，自已不會因此滿足，「不管是昨天或是上半季，都有一些挫折，要想辦法做修正，不是嘴巴說說，要做給球迷看。」