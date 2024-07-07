中職／去年直擊張育成威力 戴培峰預言對悍將幫助很大
富邦悍將隊主戰捕手戴培峰前天在本壘攻防戰受傷，目前降到二軍休養，今天在桃園球場賽前和隊友接傳球，強調何時回一軍暫無時間表；對於新隊友張育成12日將在新莊球場首次亮相，戴培峰也透露自己的看法，他說：「站在捕手的角度，張育成的威脅性很大。」
悍將今天對樂天桃猿隊進行3連戰最後一戰，9、10日移師台東球場和台鋼雄鷹隊交手，12日回到新莊球場對決統一獅隊，將是張育成在中職首戰。
戴培峰去年曾在經典賽訓練時碰到張育成，當時就對這位旅美好手的打擊深刻，他說：「在練習賽蹲捕時，張育成不管打變化球、失投球都有一套，揮擊也很有力量，其他打者確實差很多。」
戴培峰表示，投手怎麼投都很難壓制張育成，若以當時看到的情況來預測，他對悍將會有很大的幫助，全隊都很期待學習他的經驗。
前天悍將、猿隊之戰5局下，戴培峰在本壘前觸殺林泓育，但因衝撞造成右膝受傷退場，昨天下放二軍休息；儘管悍將總教練陳金鋒評估大概需要10天，再看否重返一軍，不過戴培峰完全不敢大意，繼續利用時間練習維持球感。
他表示，今天恢復有好一些，但還無法跑步、不能蹲下，就是儘可能練球，希望回到一軍時不要出現太大落差。
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