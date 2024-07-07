中職／陳子豪手腕傷情8日檢查 下二軍沒人補監督苦惱

中信兄弟隊今天決定讓陳子豪下放二軍休息，原因是右手腕不適，明天將赴醫院進行進一步檢查，少了這一門12轟重砲，總教練平野惠一露出苦惱神情：「他不在戰力會差很多。」

陳子豪是在7月5日先發時感覺到手腕不舒服，影響到打擊，昨天在板凳待命，今天決定下放，平野惠一表示，目前還不知確切原因，安排明天檢查。

「子豪之前都是撐著在打擊。」平野惠一說：「也跟我說就算1打席也想代打，但他的棒球人生更重要，希望他治療好，健康的回到球場。」

雖然少了陳子豪，今天並未拉人上來填補戰力，平野惠一表示：「二軍也沒人能替補。」期待陳子豪不在時，有其他球員能夠挺身而出。

陳子豪表示，過去右手腕就有傷勢，但這次感覺是不同位置，也痛到影響打擊，「不要讓球隊不好運作，現在遇到了，希望能夠短期內盡快恢復。」也因此陳子豪雖然入選明星賽全壘打大賽，但已經跟聯盟婉拒參加。