中職／最速60勝 德保拉獻給爸爸

經歷開季四連敗，中信兄弟隊洋投德保拉七月五日以四連勝取得中職生涯第六十勝，只花費七百五十六點一局創下史上最短局數達成的紀錄，他想將這個勝投獻給在天上的父親，「以後的每一勝也都要獻給他。」

德保拉今年三月曾短暫返回家鄉多明尼加，昨天首次談及此事，被問到開季四連敗時，德保拉表示：「雖然外表看不出來，但那時候因為爸爸過世，心中還帶有傷痛，沒辦法百分百投入在比賽中。」

然而隨著賽季進行，德保拉慢慢調整情緒，他說：「我向上帝祈求更多力量，但也接受這個事實。」

前天隨著球隊以十一比五擊敗統一獅隊，德保拉六局失三分的優質先發拿下勝投，成為兄弟隊史繼風神、鄭凱文後第三人，中職史上也僅有十五人辦到，德保拉是洋將第五人，而德保拉也刷新原本潘威倫保持的七百六十四局六十勝的最速紀錄。

能夠拿下這一勝，德保拉也指出，江坤宇的雙殺守備是「拯救整場比賽的關鍵。」江坤宇賽後開玩笑向德保拉討三菜一湯獎勵，德保拉笑說：「阿坤是很好的選手，他要什麼都可以。」