聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／最速60勝 德保拉獻給爸爸
經歷開季四連敗，中信兄弟隊洋投德保拉七月五日以四連勝取得中職生涯第六十勝，只花費七百五十六點一局創下史上最短局數達成的紀錄，他想將這個勝投獻給在天上的父親，「以後的每一勝也都要獻給他。」
德保拉今年三月曾短暫返回家鄉多明尼加，昨天首次談及此事，被問到開季四連敗時，德保拉表示：「雖然外表看不出來，但那時候因為爸爸過世，心中還帶有傷痛，沒辦法百分百投入在比賽中。」
然而隨著賽季進行，德保拉慢慢調整情緒，他說：「我向上帝祈求更多力量，但也接受這個事實。」
前天隨著球隊以十一比五擊敗統一獅隊，德保拉六局失三分的優質先發拿下勝投，成為兄弟隊史繼風神、鄭凱文後第三人，中職史上也僅有十五人辦到，德保拉是洋將第五人，而德保拉也刷新原本潘威倫保持的七百六十四局六十勝的最速紀錄。
能夠拿下這一勝，德保拉也指出，江坤宇的雙殺守備是「拯救整場比賽的關鍵。」江坤宇賽後開玩笑向德保拉討三菜一湯獎勵，德保拉笑說：「阿坤是很好的選手，他要什麼都可以。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言