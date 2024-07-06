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中職／許基宏大巨蛋雙響砲第1人 逆轉轟前心中想著投手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟以3：2擊敗統一獅，作客台北大巨蛋取得2連勝。記者余承翰／攝影
中信兄弟以3：2擊敗統一獅，作客台北大巨蛋取得2連勝。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今晚靠著許基宏雙響砲救駕，1發5局上追平轟、1發9局上逆轉2分砲，戲劇性以3：2逆轉擊敗統一獅隊，許基宏本季5轟有3轟都在大巨蛋，他努力找原因後解釋：「可能不是室外球場，體能狀況比較好。」

中職今年將大巨蛋納入比賽場地，兄弟不僅在此出賽最多場，11勝5敗、勝率6成80，勝場數、勝率都是六隊第一，而許基宏3轟與隊友曾頌恩並列大巨蛋全壘打王。

許基宏成為史上第1位在大巨蛋敲出雙響砲的打者，也是自2020年6月11日後生涯再次單場雙響，許基宏表示，確實是相隔比較久，能夠敲出雙響砲當然是好事，但每場狀況都不一樣，不會去強求。

5局上先從勝投王勝騎士手中敲出陽春砲追平比數，許基宏說：「大家都知道他控球好、壓制力好，有掌握到自己設定的球路。」9局上又從陳韻文手中敲出逆轉轟，「前面投手很辛苦，我們需要把分數打下來，大家到最後都沒有放棄。」

總教練平野惠一則表示，今天因為陳子豪手腕不適，安排許基宏先發，「昨天沒有上場，基宏可能有點不甘心吧，今天想要有所表現。」

而前段球隊被勝騎士壓制，直到許基宏才打開破口，平野惠一也表示，賽前有制定策略，「但他投得太好，打者看得出來想嘗試執行，但做不到，對方守備也很好，導致我們打得比較掙扎，能夠在這樣拉鋸戰中贏球，是非常巨大的。」

中信兄弟許基宏5局上敲出追平比分的陽春砲。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏5局上敲出追平比分的陽春砲。記者余承翰／攝影

中信兄弟 平野惠一 許基宏 騎士

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