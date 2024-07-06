快訊

鄭文燦涉貪傳辦事不力退回500萬 他指土地變更若過「業者暴賺逾57億」

大量鷹架如瀑布傾瀉…福懋科2死3傷 死者丈夫同為員工接電話才知噩耗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈雙響砲中止龍隊7連敗 暴力猿打爆布藍登

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今晚火力驚人，單場雙響砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今晚火力驚人，單場雙響砲。圖／味全龍隊提供

前7場合計僅攻下11分的味全龍隊，今天擦亮砲管，吉力吉撈．鞏冠單場雙響砲、劉基鴻開轟，以11：4擊敗台鋼獵鷹隊，中止7連敗；而樂天桃猿隊也打爆富邦悍將洋投布藍登，廖健富開轟率領下以10：3贏球，中斷悍將4連勝。

味全龍隊上半季打擊率在六隊墊底，下半季首戰也以1：6輸球，但今晚打擊大爆發，全隊敲出17支安打，郭天信、李凱威、吉力吉撈都是單場3安猛打賞演出。

劉基鴻在3局下敲出的2分砲為龍隊先馳得點，5局下包含吉力吉撈2分砲在內又攻下4分大局，7局下吉力吉撈再轟出1發2分砲擴大領先，鄭鎧文在此局也敲出1分打點安打，達成生涯第200安里程碑。

吉力吉撈靠著這2轟，以14發全壘打衝上聯盟全壘打榜第2，逼近魔鷹的15轟；先發投手鋼龍則以7局無失分演出，拿下本季第4勝。

富邦悍將隊先發投手布藍登首局就遭猿隊狙擊，被敲4支安打掉2分，3局下又被猛打一輪，猿隊從第1棒打到第9棒，其中林泓育、朱育賢的安打都帶有打點，攻下3分，5局下則是廖健富開轟下攻得2分，

布藍登投完5局退場，丟掉7分、被敲出11支安打都寫下來台最慘紀錄，吞下本季第5敗，防禦率來到5.08。

猿隊先發投手威能帝投到第6局才因李宗賢、池恩齊、董子恩3支安打而掉分，最終投完7.1局被敲11支安打，但僅失3分，奪得本季第8勝。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今晚火力驚人，單場雙響砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今晚火力驚人，單場雙響砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊鄭鎧文敲出生涯第200支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊鄭鎧文敲出生涯第200支安打。圖／味全龍隊提供

吉力吉撈 富邦悍將

延伸閱讀

中職／葉總看攻擊型1棒 不考慮吉力吉撈：那是在開玩笑

中職／廖健富坦言對雄鷹不好打 從肢體語言看出企圖心

中職／郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會

中職／雄鷹曾子祐關鍵三壘打屠龍 生涯首獲單場MVP

相關新聞

中職／收到日文觀戰手冊 平野惠一：球員不能輸啦啦隊

日本論創社推出介紹2024年中華職棒的觀戰手冊，以日文介紹中職現況，包含今年球季403名選手的資料，中信兄弟總教練平野惠...

中職／陳聖平感受壓力 繼續先發扛游擊

統一獅隊選秀第1指名陳聖平昨天在大巨蛋締造生涯首次出賽，4打數1安打，雖然守備上有瑕疵但今天依舊擔任先發游擊手、第9棒，...

中職／陳傑憲關注旅外幫 籲不要急給壓力「才半季呀」

今年中職有不少旅外好手透過選秀回歸，統一獅隊陳傑憲除了同隊的陳聖平外，也很關注在台鋼雄鷹隊的好友吳念庭，從旁觀察旅外回歸...

中職／德保拉756.1局60勝史上最快 要獻給天上的父親

經歷開季4連敗，中信兄弟隊洋投德保拉以4連勝取得中職生涯第60勝，756.1局創下史上最短局數紀錄，他想將這個勝投獻給在...

中職／4旅外即戰力加入影響戰局 葉君璋：重點是後續發酵

今年中職選秀具旅外資歷球員吳念庭、陳聖平昨天都有出賽，味全龍隊總教練葉君璋表示，即戰力投入對戰局一定有影響，但棒球是團隊...

中職／林安可「滷蛋」吃飽飽 陽春砲大減自己也不解

統一獅隊林安可去年15轟有12轟都是陽春砲，但本季至今敲出13轟只有4發陽春砲，「滷蛋」吃飽飽的現象他自己也難解，「應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。