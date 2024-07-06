中職／吉力吉撈雙響砲中止龍隊7連敗 暴力猿打爆布藍登

前7場合計僅攻下11分的味全龍隊，今天擦亮砲管，吉力吉撈．鞏冠單場雙響砲、劉基鴻開轟，以11：4擊敗台鋼獵鷹隊，中止7連敗；而樂天桃猿隊也打爆富邦悍將洋投布藍登，廖健富開轟率領下以10：3贏球，中斷悍將4連勝。

味全龍隊上半季打擊率在六隊墊底，下半季首戰也以1：6輸球，但今晚打擊大爆發，全隊敲出17支安打，郭天信、李凱威、吉力吉撈都是單場3安猛打賞演出。

劉基鴻在3局下敲出的2分砲為龍隊先馳得點，5局下包含吉力吉撈2分砲在內又攻下4分大局，7局下吉力吉撈再轟出1發2分砲擴大領先，鄭鎧文在此局也敲出1分打點安打，達成生涯第200安里程碑。

吉力吉撈靠著這2轟，以14發全壘打衝上聯盟全壘打榜第2，逼近魔鷹的15轟；先發投手鋼龍則以7局無失分演出，拿下本季第4勝。

富邦悍將隊先發投手布藍登首局就遭猿隊狙擊，被敲4支安打掉2分，3局下又被猛打一輪，猿隊從第1棒打到第9棒，其中林泓育、朱育賢的安打都帶有打點，攻下3分，5局下則是廖健富開轟下攻得2分，

布藍登投完5局退場，丟掉7分、被敲出11支安打都寫下來台最慘紀錄，吞下本季第5敗，防禦率來到5.08。

猿隊先發投手威能帝投到第6局才因李宗賢、池恩齊、董子恩3支安打而掉分，最終投完7.1局被敲11支安打，但僅失3分，奪得本季第8勝。