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中職／許基宏雙響砲獵獅 兄弟大巨蛋11勝獨領風騷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟許基宏9局上敲出逆轉2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏9局上敲出逆轉2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天攻勢全靠一個人，許基宏單場雙響砲，5局上的陽春砲先幫球隊追平，9局上更轟出逆轉2分彈，以3：2擊敗統一獅隊，作客台北大巨蛋取得2連勝，本季在這座室內球場拿下第11勝，六隊唯一巨蛋勝率超過五成。

兄弟先發投手猛登在首局出狀況，單局2次觸身球，加上獅隊犧牲推進，2出局一、三壘有人時的暴投，奉送給獅隊1分；而兄弟在5局上靠著許基宏的陽春砲追平。

獅隊在7局下潘傑楷先保送上壘，陳重羽犧牲短打推進後，選秀第1指名陳聖平展現即戰力，敲出適時安打為獅隊打回超前分，也是加盟獅隊後2場比賽的第2安、第1分打點。

獅隊先發投手勝騎士7局投了107球，僅被敲出2支安打，丟掉1分，另有8次三振、1次四壞，然而眼見要到手的第10勝又飛了。

9局上獅隊守護神陳韻文以三振開局，然而接下來詹子賢先敲出二壘打，2出局後又輪到許基宏，他這次一棒將球掃到右外野全壘打牆外，一棒逆轉比數。

許基宏今天4打數2安打，敲出2轟也吞下2K，本季全壘打數累積到5轟，而已經有3發出現在大巨蛋，與隊友曾頌恩並列大巨蛋全壘打王。

統一獅陳韻文9局上救援失敗。記者余承翰／攝影
統一獅陳韻文9局上救援失敗。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏9局上敲出逆轉2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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許基宏

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