瓊斯盃／布依德打中華白機率剩不到一半 莫巴耶當備案

第43屆瓊斯盃國際籃球邀請賽今天在新莊體育館由女子組賽事點燃戰火，其中將在下周登場的男子組賽事，原訂將代表中華白出賽的歸化人選夢想家洋將布依德卻消失在秩序冊與官網名單上，中華籃協副秘書長張承中指出，在體育署持續只開「黃燈」的情況下，布依德代表中華白出賽的機率僅剩下不到一半，如下周一、二前仍未有答案，將錯過最後機會。

中華籃協在日前與吉爾貝克簽訂歸化合約後，他也將代表中華藍在瓊斯盃登場，不過原訂第二位歸化人選布依德將代表中華白出賽，但最終卻從瓊斯盃官網名單與秩序冊中消失。

籃協副秘書長張承中在今天表示，由於體育署對於第二歸化布依德一直都處在開「黃燈」的狀況，沒有不同意但也沒有開綠燈，如果體育署能夠在下周一、二前點頭，那將可以馬上聯繫他來台打瓊斯盃，並且名正言順的展開歸化程序。

張承中也直言，如果下周一、二仍沒有得到明確答案，不僅布依德很難有機會在瓊斯盃亮相，也會過了第二歸化的時機，「希望體育署能跨出這一步，多一個歸化就多一個選擇，因為有時候難免會遇到受傷或是教練有不同考量的問題，布依德跟大B比起來又更加全面，在休息室也是能振奮士氣的領袖，加上他歸化成本很低，談到的條件也都很合理。」

張承中也直言，要先有第二歸化球員，未來才有機會像日本一樣出現第三、四位歸化，「當然不能要求國家給歸化球員無限的資源，但如果要更多就要球隊和企業設計制度幫忙，給他們一些誘因。」至於政大外籍生莫巴耶也傳出將是歸化以及代表中華白的備案。