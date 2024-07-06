中職／林安可「滷蛋」吃飽飽 陽春砲大減自己也不解

統一獅隊林安可去年15轟有12轟都是陽春砲，但本季至今敲出13轟只有4發陽春砲，「滷蛋」吃飽飽的現象他自己也難解，「應該就是運氣問題吧。」

林安可昨天在台北大巨蛋敲出本季第13轟，是一支2分砲，棒打中信兄弟洋投德保拉，今年有7轟都是棒打洋投，攤開對戰數據，面對本土投手打擊率2成70、對洋投2成71，數字上也優於過去，不過林安可坦言自己不會太在意這些數據，「還是做好自己。」

而去年壘上有人時，林安可僅敲出3轟，打擊率2成05，今年目前壘上有人已經敲出9轟，打擊率3成20，除了運氣問題，林安可表示：「去年出賽也斷斷續續，今年比較穩定，比較好適應。」

今年全壘打目前呈現魔鷹（15轟）、林安可、陳子豪（12轟）、吉力吉撈．鞏冠（12轟）四強態勢，林安可坦言自己不會追求全壘打，「先把打擊基本顧好，全壘打只是一個結果，各個獎項都是可以競爭的，在獎項上的競爭其實也有反應到球隊成績。」

而下半季獅隊多了陳聖平加入，與林安可賽前練習時互動頻繁，陳聖平說：「是我自己主動去找安可聊，鬧鬧他才變比較熟。」

林安可則表示，自己特別喜歡找旅外球員聊天，亞運時也曾找吳念庭分享，「聽他們說說在國外野手是怎麼準備？面對投手的感覺，因為自己沒有旅外的機會嘛，所以很好奇。」