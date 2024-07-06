中職／陳文杰改抬腳蓄力效果佳 洪總讚「三拍子」好手

台鋼雄鷹隊陳文杰近況佳，是總教練洪一中口中「三拍子」好手。陳文杰感謝教練團在低潮時持續給機會和建議，修正抬腳蓄力有效果，「擊球品質好，出棒就會更有自信。」

中華職棒台鋼雄鷹隊外野手陳文杰5月中過後打擊狀況升溫，5月17日打擊率1成53，5月18日單場4安找到好的感覺後，漸入佳境，到6月1日打擊率破2成，近期連5場出賽單場至少2安，昨天比賽單場3安1打點、1盜壘，今天賽前打擊率已升到2成76。

洪一中稱讚陳文杰近期狀況佳，可以稱得上是跑、打、守俱佳的「三拍子」好手，而且明顯感覺到陳文杰近期出棒比較果斷。

陳文杰表示，上半季有段時間狀況不好，總教練和打擊教練給了很多建議，收到蠻大的效果，比較具體的包括季初打擊準備時沒有抬腳，現在抬腳高，蓄力做得明顯一點，以前偶爾打擊時也會抬腳，現在這樣的打擊方式效果不錯，就保留下來。

5月中過後開始打擊升溫，陳文杰笑說，不算是「大爆發」，是慢慢的越來越好，持續修正，習慣了之後有效果，就會反映在擊球內容上，擊球品質好，就變得更敢出棒，也謝謝教練團在低潮期給信心，讓他持續在場上出賽面對投手。

雄鷹隊前段棒次1棒曾子祐從開季就持續有穩定表現，陳文杰近況升溫，加入吳念庭之後，3到5棒王柏融、魔鷹（Steven Moya）、吳念庭都有旅日資歷，陳文杰笑說，感覺蠻不錯的，希望好的感覺能繼續保持下去。