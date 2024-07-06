中職／收到日文觀戰手冊 平野惠一：球員不能輸啦啦隊

日本論創社推出介紹2024年中華職棒的觀戰手冊，以日文介紹中職現況，包含今年球季403名選手的資料，中信兄弟總教練平野惠一也接受專訪，今天收到實物後，平野惠一有感而發：「球員不可以輸給啦啦隊啊。」

這是論創社自2021年後再次推出介紹中職的觀戰手冊，兩名日籍總教練平野惠一、樂天桃猿隊古久保健二都接受訪問，分享在中職的點滴，手冊中也介紹台灣各地交通，讓日本球迷了解如何抵達各個球場，選手數據等有中華職棒協力提供。

看見家鄉有介紹中職的刊物出現，平野惠一說：「真的很開心，能夠讓更多人知道中職。」但也點出球員需要呈現出更好的比賽內容，在聲量上不能輸給啦啦隊，才能吸引更多球迷。

要如何讓中職揚名海外？平野惠一點出兩個方向，「重點是中職日後如何對外輸出更好的選手，讓中華隊變得更強，這是重要的事情。」

平野惠一指出，自己身邊還是有不少第一次聽過中職的日本人，「如何透過更多資訊，讓國外的人能夠認識中職，這本書是其中之一，也需要媒體的協助，現在有日本球迷會特地飛來看中職，春訓也有韓職球隊來交流，希望藉此讓台灣棒球更加國際化。」