中職／陳傑憲關注旅外幫 籲不要急給壓力「才半季呀」

今年中職有不少旅外好手透過選秀回歸，統一獅隊陳傑憲除了同隊的陳聖平外，也很關注在台鋼雄鷹隊的好友吳念庭，從旁觀察旅外回歸要適應許多地方的難處，開玩笑說：「也不是每個人都是張育成。」

陳傑憲指出，旅外選手在季中加入中職，需要熟悉台灣環境、對手，消化情蒐資料，「大家對他們期許會比較高，但其實他們原本也一樣都是在打球，只是地點不同，回來一定會有壓力，但希望他們能夠好好享受歡呼聲。」

今年選秀四大旅外戰將陳聖平、吳念庭都陸續出賽，張育成預計12日在富邦悍將主場亮相，張奕與悍將也在積極洽談合約中，陳傑憲表示：「看見他們回來，會帶動中職越來越好。」

不過陳傑憲也呼籲外界不要太快給壓力，「現在也才半個球季，能證明什麼？經過完整春訓，明年才會是重點，現在先熟悉對手就好。」昨天陳聖平出賽前，陳傑憲就觀察到他有些緊張，「我告訴他，打過那麼多場了，要緊張什麼？」

而好友吳念庭加入雄鷹後在7月1日首次亮相，陳傑憲雖然因放假到林安可家中聚會，但也開著電視全程關注，不料吳念庭代打到一半，兒子剛好拿起遙控器亂按，「錯過他敲安的那一刻，只能看轉播了，我兒子真的滿會抓時間。」