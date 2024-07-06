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中職／林凱威又丟3分防禦率破6 葉總點出投球策略問題

中央社／ 台北6日電
中職味全龍隊投手林凱威昨天後援登板投1局失3分、防禦率破6。中央社
中職味全龍隊投手林凱威昨天後援登板投1局失3分、防禦率破6。中央社

中職味全龍隊投手林凱威昨天後援登板投1局失3分、防禦率破6，總教練葉君璋認為主要是觀念和策略上的問題，回到中職跟過去的美職體系還是不同也有衝突，「想法需要改變」。

龍隊投手林凱威本季5月過後例行賽後援出賽失分狀況多，6月中先下二軍調整，昨天回到一軍，在與台鋼雄鷹隊比賽後援登板投1局，被敲出4支安打，失掉3分責失分，防禦率6.26。

龍隊總教練葉君璋今天賽前有跟林凱威談話，並在受訪時透露，主要是提醒觀念上的問題，也提到林凱威高中畢業過後就去美國打球，剛回到中職打球的時候，可能打者和投手彼此都不了解，但現在各隊打者差不多都了解他的，需要做一些改變。

葉君璋舉洋將為例，有些洋將在國外評價很好，但是到中職一直投不出水準，有些洋將看起來普通，但卻可以主宰中職比賽，主要就是策略問題，林凱威過去習慣美職的環境和投法，但現在看來有些東西需要修正，投球的策略和想法都要做一些調整。

儘管林凱威狀況有落差，但葉君璋表示，林凱威是有自信的球員，他也具備好的能力，應該要有自信，就是需要再修正一下。

中職 林凱威 葉君璋

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