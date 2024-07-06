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中職／陳聖平感受壓力 繼續先發扛游擊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊今年選秀首輪指名陳聖平擔任先發游擊手。記者余承翰／攝影
統一獅隊今年選秀首輪指名陳聖平擔任先發游擊手。記者余承翰／攝影

統一獅隊選秀第1指名陳聖平昨天在大巨蛋締造生涯首次出賽，4打數1安打，雖然守備上有瑕疵但今天依舊擔任先發游擊手、第9棒，面對外界高度關注，陳聖平坦言：「壓力一定會有，但就順其自然。」

陳聖平昨天前2打席都吞K，8局下才把握最後機會敲出安打，陳聖平表示：「整體感覺還不錯，前面有點興奮、緊張，後來比較適應，只不過一段時間沒有實戰面對投手，還在找打擊手感。」

總教練林岳平則指出，陳聖平雖然比賽中出現抽筋，但應該是太興奮加上有撲接造成，這點不是大問題，只是技術、比賽上的呈現，目前看來還需要時間適應。

其中布雷克昨天先發到第5局雖然續投但被敲2安後退場，結局是4局掉4分，林岳平表示，關鍵在第4局用球數過多，而第5局對方盜壘時，陳聖平接球後的tag不夠確實，也導致應該有的出局數變成雙盜壘成功，「如果有出局，也許第5局能投完。」

林岳平 陳聖平

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