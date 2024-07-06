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中職／德保拉756.1局60勝史上最快 要獻給天上的父親

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手德保拉。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手德保拉。記者余承翰／攝影

經歷開季4連敗，中信兄弟隊洋投德保拉以4連勝取得中職生涯第60勝，756.1局創下史上最短局數紀錄，他想將這個勝投獻給在天上的父親，「以後的每一勝也都要獻給他。」

德保拉今年3月曾短暫返回多明尼加，當時球團低調表示「家中有事」，德保拉今天首次談及此事，被問到開季4連敗時，德保拉表示：「雖然外表看不出來，但那時候因為爸爸過世，心中還帶有傷痛，沒辦法百分百投入在比賽中。」

然而隨著賽季進行，德保拉慢慢調整情緒，他說：「我向上帝祈求更多力量，但也接受這個事實。」德保拉全家人中只有父親能談論棒球，來到台灣後也把握彼此有空時間聯繫，跟父親分享每次登板的感受，失去父親對他來說是很大的缺口。

昨天隨著球隊以11：5擊敗統一獅隊，德保拉6局失3分的優質先發拿下勝投，成為兄弟隊史繼風神、鄭凱文後第3人，中職史上也僅有15人辦到，德保拉是洋將第5人。

而德保拉短短756.1局達陣，也刷新原本潘威倫764局60勝的最速紀錄，而115場出賽則是史上第2，僅次於陳義信的110場60勝。

昨天能夠拿下勝利，德保拉也指出，江坤宇的雙殺守備是關鍵，「拯救整場比賽的Play。」由於江坤宇曾享用德保拉自煮的家鄉美食，開玩笑向德保拉討三菜一湯獎勵，德保拉笑說：「阿坤是很好的選手，他要什麼都可以，我應該會煮魚湯、雞肉吧。」

中職 德保拉 江坤宇

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