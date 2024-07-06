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中職／4旅外即戰力加入影響戰局 葉君璋：重點是後續發酵

中央社／ 台北6日電
下半季4旅外即戰力加入中職，吳念庭(左)與陳聖平已出賽。 聯合報系資料照、台鋼雄鷹提供
下半季4旅外即戰力加入中職，吳念庭(左)與陳聖平已出賽。 聯合報系資料照、台鋼雄鷹提供

今年中職選秀具旅外資歷球員吳念庭、陳聖平昨天都有出賽，味全龍隊總教練葉君璋表示，即戰力投入對戰局一定有影響，但棒球是團隊運動，重點是後續「發酵」，也稱讚張育成是好職棒球員。

中職今年選秀有4名具旅外資歷即戰力獲選，野手張育成、投手張奕被富邦悍將選進，野手陳聖平加入統一7-ELEVEn獅隊，野手吳念庭被台鋼雄鷹選進，陳聖平、吳念庭都已經在中職例行賽出賽。

味全龍隊昨天與台鋼雄鷹隊交手，吳念庭也有先發出賽，龍隊總教練葉君璋表示，看得出來吳念庭比賽經驗豐富，昨天守備上一些短打球的處理也很快、守備穩定，打擊還是需要一點時間，但適應了之後，自然就可以有表現。

葉君璋也提到，這4名即戰力球員加入中職例行賽，對下半季戰況一定會有影響，但棒球是團隊運動，影響會有多大，取決於隊友和對手接收到的感染力，重要的是後續的「發酵」。

至於張育成已經預告12日中職首戰，葉君璋過去在美職克里夫蘭印地安人（守護者）隊體系也跟張育成有接觸過不短的時間，葉君璋表示，張育成真的很會打，抗壓性也強，無論打擊、守備各方面都蠻好了，「他是蠻好的職棒球員」。

中職選秀 張育成 葉君璋

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