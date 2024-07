中職／7月12日「國防部長」駕到 張育成號召球迷：買票沒？

富邦悍將在7月11日將為選秀狀元「國防部長」張育成舉行加盟記者會,隔日下半季悍將新莊主場首戰就會登場,將首披悍將球衣出賽,張育成今天PO出練打影片,並號召球迷進場看球:「你們買票了嗎?」

張育成今天在臉書發文寫道:「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了,07/12 我們新莊見!你們買票了嗎?」張育成具大聯盟資歷,又在經典賽二度開轟,成為全台英雄,初登板當天可望吸引破萬球迷進場一睹風采。

張育成即將加盟富邦悍將隊,球團歡迎他的到來。 圖/富邦悍將隊提供

悍將會在11日加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息,也將公布張育成加盟後的一系列商品與活動規劃。張育成將在7月12日悍將下半季新莊主場首戰登場,為了紀念歷史性的一刻,悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷,憑內野有價票卷,即可獲得觀戰證書一份,邀請球迷朋友一同見證。