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中職／7月12日「國防部長」駕到 張育成號召球迷：買票沒？
富邦悍將在7月11日將為選秀狀元「國防部長」張育成舉行加盟記者會，隔日下半季悍將新莊主場首戰就會登場，將首披悍將球衣出賽，張育成今天PO出練打影片，並號召球迷進場看球：「你們買票了嗎？」
張育成今天在臉書發文寫道：「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了，07/12 我們新莊見！你們買票了嗎？」張育成具大聯盟資歷，又在經典賽二度開轟，成為全台英雄，初登板當天可望吸引破萬球迷進場一睹風采。
悍將會在11日加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，也將公布張育成加盟後的一系列商品與活動規劃。張育成將在7月12日悍將下半季新莊主場首戰登場，為了紀念歷史性的一刻，悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷，憑內野有價票卷，即可獲得觀戰證書一份，邀請球迷朋友一同見證。
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