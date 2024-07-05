中職／陳俊秀首局吞K有情緒 兄弟教頭看到有責任感的4棒

中信兄弟隊今天以11：5大勝統一獅隊，陳俊秀3安打、三分砲成為單場MVP，總教練平野惠一從首局他被三振打席的臉色，就注意到他的情緒，感受到陳俊秀有身為四棒的責任感。

陳俊秀今天5打數敲出3安打，第6局的三分砲將兄弟的領先擴大到9：3，這也是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，為參戰明星周全壘打大賽先暖身。

首度在大巨蛋開轟，陳俊秀卻仍認為這個場地不好開砲，「是不是空調的關係啊？往那邊打，感覺比較沒力。」他說自己每次覺得會過時，後面都會切回來，打出去自己也沒什麼把握。兄弟本季在大巨蛋坐擁優勢數據，團隊打擊率0.293、場均5.4分俱優，他則認為：「畢竟打比較多場，擊球感覺、視野會比較熟悉。」

平野指出，陳俊秀首打席被三振時，就看到他的不開心，「對方四棒是全壘打，感覺他有被感染到，想和他拚，這就是身為四棒的責任感吧！」

王威晨歸隊首戰就有雙安、致勝安打的演出，平野也提到，其實今天有考慮要不要讓他先發，但身體狀況看起來還不錯，所以排進打線，中間也有問他要不要先退場，「他說想打完，他的回歸對球隊確實有很大幫助。」

【中央社台北5日電】

中信兄弟下半季首戰今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，兄弟野手陳俊秀開轟，單場3安3打點率隊搶勝獲MVP，陳俊秀自曝跑壘差點跌倒，總教練平野惠一稱讚陳俊秀有身為4棒的責任感。

中職下半季今天開打，中信兄弟今天作客台北大巨蛋與獅隊交手，兄弟隊4棒打者陳俊秀首局吞下三振，4局敲出安打，5局敲出個人單場第2支安打，6局上敲出3分砲，幫助球隊拉大領先差距，為個人本季第6轟，率隊以11比5搶勝，獲選MVP。

兄弟總教練平野惠一表示，陳俊秀首局吞下三振表情感覺很不甘心，而獅隊的4棒林安可3局就開轟，感覺陳俊秀有被刺激到，有想要拚一下的感覺，是身為第4棒的責任感。

陳俊秀首度在台北大巨蛋開轟，他笑說不知道是不是空調影響，好幾次打出去的球覺得會是全壘打，但都沒有飛出牆，今天全壘打那個打席，打到球還是全力跑，差點跌倒，回到休息區還被隊友鬧。

陳俊秀表示，兄弟在台北大巨蛋出賽場次多，大家也比較熟悉，可以早點進入狀況，他不斷提醒自己把球打確實，有機會就好好把握。

下半季首場比賽團隊打擊就有不錯的發揮，陳俊秀表示，上下半季間的休息時間，大家都有加強不足的地方，下半季想辦法一場一場贏下來，希望拚全年度排名第一名。