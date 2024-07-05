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中職／兄弟巨蛋15戰10勝 教頭卻想起被桃猿逆轉慘劇
中信兄弟隊今天以11：5擊敗統一獅隊，今天在台北大巨蛋打15場已經豪取10勝，談到大巨蛋的絕佳勝率，總教練平野惠一在意的卻是另一件事，「在大巨蛋印象比較深的是，連續兩場被樂天大比分逆轉。」
兄弟坐擁百萬象迷，成為各隊揪打巨蛋的固定搭檔，也因此累積相當可觀的出賽數，加上今天在內，15戰打下81分、場均5.4分，打擊率0.293也領先各隊。
談到大巨蛋的優勢數據，平野認為後續還有很多場比賽，現在談這個還太早，反倒對4月6、7日都遭到猿隊上演絕地大逆轉難以忘懷，「這是個讓大家感受到棒球有多恐怖的球季，棒球沒到第九局不知道發生什麼事。」
德保拉先發6局失3分繳出優質先發，但比賽前段接連遭到林安可毒手，一支得點圈安打、一支兩分砲，讓獅隊一度取得3：0優勢。平野指出，投手開局要馬上進入狀況，確實比較困難，江坤宇今天多次策動雙殺，對投手來說相當關鍵，尤其第5局林安可的打席，「當下就很確定有彈跳，當時剛好有稍微調整守備站位，內野也很好地回應期待。」
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