中職／哈瑪星挨轟卻露笑容 享受與吉力吉撈精彩對決
台鋼雄鷹隊今天以6：1擊敗味全龍隊，先發投手哈瑪星8局6K好投僅失1分，唯一破功是被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，哈瑪星當下反而露出笑容，只因享受跟這位強打者對決，「這次是被他逮中了。」
哈瑪星前一次奪勝已經是5月29日，他坦言上個月遇到因雨延賽、對樂天桃猿隊那場沒投好，接著又是上下半季的空檔，對他來說是「奇怪的1個月」。
哈瑪星本季第4次投滿7局，戰績是3勝0敗，也因此總教練洪一中認為，今天算是哈瑪星的正常表現，「速球控制不錯，變化球控制沒那麼理想，如果變化球有控好的話，他不好打。」
前3次投滿7局，哈瑪星都沒失分，今天卻在2局下與吉力吉撈的對決中失手，哈瑪星表示：「那個打席都投外角，他是很好的打者，今年跟他有很多精彩對決，0好2壞下要攻擊好球帶，這次被他打出去了。」
雄鷹今天贏球也有打線支援，陳文杰有著5打數3安打、1打點演出，連續4場單場敲出雙安以上，洪總表示：「他前面有一段的打擊率在1成多，現在來到2成76，如果低潮不算，近期打擊率有3成多，感覺越打越有自信，揮棒很果決。」
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