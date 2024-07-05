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中職／巨蛋王者！兄弟打15場贏10勝 陳俊秀猛打+三分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟陳俊秀4局上利用隊友安打跑回追平分。記者余承翰／攝影
中信兄弟陳俊秀4局上利用隊友安打跑回追平分。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋打出超高勝率，隊長王威晨回歸首戰就繳出雙安，包括第5局的超前安打，陳俊秀則是3安打、炸裂三分砲，兄弟終場以11：5擊敗統一獅隊。黃衫軍本季已在大巨蛋出賽15場、取得10勝5敗，勝率高達6成67。

兄弟洋投德保拉繳出6局失3分優質先發，獅隊一度在比賽中占據上風，林安可首局得點圈敲安先馳得點，再於第3局炸裂兩分砲，獅隊取得3：0領先。

4局上兄弟的進攻出現4安打，曾頌恩先在滿壘時選到保送擠回第1分，江坤宇安打挹注2分打點，兄弟以3：3追平。

獅隊游擊手陳聖平第5局面對岳政華的盜壘觸殺處理不及，錯過有機會抓到的出局數，讓兄弟進占得點圈，王威晨補上安打送回超前分，獅隊也在此時決定換下先發投手布雷克，此役以先發4局被敲7安打、失4分收工。

兄弟在第6局由江坤宇保送、岳東華安打開啟另一波攻勢，高宇杰的安打追加2分，兄弟持續堆壘，陳俊秀補上三分砲、個人在大巨蛋第一轟痛擊獅隊。

獅隊7局下靠邱智呈陽春砲重燃追擊氣勢，陳重廷一壘打、陳傑憲二壘打再下一城，但岳東華直接在9局上以兩分砲還以顏色，兄弟的得分站上雙位數。

獅隊首度在台北大巨蛋作東，此役吸引1萬5770人進場，今天也是獅隊第一指名、旅美野手陳聖平首度出賽，4打數敲出1安打，前3打席面對德保拉空手而歸，包括吞下2K，第4打席面對陳琥敲出生涯首安。

中信兄弟先發投手德保拉。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手德保拉。記者余承翰／攝影
中信兄弟陳俊秀（右）6局上敲出3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
中信兄弟陳俊秀（右）6局上敲出3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手布雷克投4局失4分退場。記者余承翰／攝影
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統一獅林安可3局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
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江坤宇 陳俊秀

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