中職／下半季不一樣！悍將打爆魔神樂不敗身 狂取4連勝
樂天桃猿隊今天推出洋投魔神樂，然而富邦悍將隊下半季首戰展現不一樣氣勢，暴打這位開季7連勝強投，從他手上攻下7分，最終以7：6擊敗猿隊，加上上半季3連勝收尾，取得平本季悍將最長的4連勝。
魔神樂上半季11場先發7勝0敗，防禦率1.76僅次於統一獅隊勝騎士，單場最高失分3分、最高責失2分，今天不敗之身被悍將攻破，6.1局失7分、4分責失，更創下生涯最高失分、責失。
然而今天悍將前4局就從魔神樂手中攻下4分，3局上趁對方夾殺跑回1分，4局上則是范國宸的本季首轟，敲回3分將比數逆轉為4：3。
猿隊雖然在4局下追平，不過7局上悍將先由陳真敲出安打，接著猿隊內野連續出現3次失誤，讓悍將兵不血刃攻下超前分，王正棠再補上高飛犧牲打，將魔神樂打退場，悍將此局攻下3分都算在魔神樂帳上。
范國宸在7局上也貢獻一支高飛犧牲打，單場4分打點追平生涯最高，3打數1安打，打擊率上升到2成07；悍將先發投手江國豪5局失4分（3責失），無關勝敗。
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