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中職／吳念庭抽筋退場 美技已讓哈瑪星愛上

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吳念庭。圖／台鋼雄鷹隊提供

「What a play !（超棒的美技）」台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星對於吳念庭中職首次守備，給予五星好評，吳念庭今天在3局下的美技讓球迷看見日職水準，不過後面兩打席都面臨抽筋問題，最終提前退場。

吳念庭7月1日在中職的首秀以代打之姿敲安，今天首次先發第5棒、三壘手，3局下面對劉俊緯偷點，以快速步伐配合強勁臂力，成功傳往一壘刺殺，展現美技守備。

不過今天打擊上，吳念庭在首打席選到保送後，接下來3局上敲出二壘飛球出局，6局上滾地球出局、8局上中外野飛球出局，隨後在8局下守備時退場休息。

「吳念庭抽筋了。」總教練洪一中表示，由於最後2個打席都抽筋，所以決定換下來，「他也1個多月沒有比賽，本來是要讓他有時間調整，但想說邊打邊調，他回來可能需要適應台灣這邊，雖然有在業餘出賽，但職棒的張力還是不同。」

哈瑪星對於有吳念庭在身後立刻很有感觸，大讚他在3局下的美技守備外，還有吳念庭的溝通能力，「他還會說英文，我已經喜歡上他了。」

中職 台鋼雄鷹 吳念庭

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