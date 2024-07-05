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中職／陳聖平「開箱」首安出爐 兄弟陳琥成為苦主

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳聖平今天擔任先發游擊手、第七棒出賽，第八局敲出生涯中職首安。記者余承翰／攝影
統一獅隊陳聖平今天擔任先發游擊手、第七棒出賽，第八局敲出生涯中職首安。記者余承翰／攝影

旅美回歸的陳聖平，今天在台北大巨蛋迎接中職生涯首場出賽，前3打數空手而歸，終在第8局面對中信兄弟隊後援投手陳琥敲安，首安出爐。

面對德保拉，陳聖平首打席面對第3顆好球未出棒遭到三振，第2打席再度吞K，第3打席則是左外野飛球遭到接殺；陳聖平的第4打席在第8局面對陳琥，一棒打穿右邊防線，成為他的中職生涯首安。

陳聖平在守備上擔任游擊手出賽，4局上兄弟的進攻，陳俊秀打向左邊方向，陳聖平撲下去攔截不成形成一支安打，他一度跪倒在地，驚動防護員出場關心，協助緊急處理後留在場上。

兩隊打完前4局處於3：3平手，陳聖平在第5局面對岳政華的盜壘觸殺處理不及，錯過有機會抓到的出局數，讓兄弟進占得點圈，王威晨補上安打送回超前分，獅隊也在此時決定換下先發投手布雷克，此役以先發4局被敲7安打、失4分收工。

陳聖平第7局面對高宇杰擊出的游擊方向滾地球，處理上也出現瑕疵，讓他安全上壘，最終記為內野安打。

統一獅今年選秀首輪指名陳聖平（中）擔任先發游擊手，4局上守備時腳發生抽筋現象。記者余承翰／攝影
統一獅今年選秀首輪指名陳聖平（中）擔任先發游擊手，4局上守備時腳發生抽筋現象。記者余承翰／攝影
統一獅隊陳聖平今天擔任先發游擊手、第七棒出賽。記者余承翰／攝影
統一獅隊陳聖平今天擔任先發游擊手、第七棒出賽。記者余承翰／攝影
統一獅今年選秀首輪指名陳聖平擔任先發游擊手。記者余承翰／攝影
統一獅今年選秀首輪指名陳聖平擔任先發游擊手。記者余承翰／攝影
統一獅隊陳聖平今天擔任先發游擊手、第七棒出賽。記者余承翰／攝影
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陳琥 陳聖平

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