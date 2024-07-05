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中職／哈瑪星8局6K觸發不敗技能 雄鷹中止2連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手哈瑪星。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手哈瑪星。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊在中職下半季首戰，立刻將新戰力吳念庭排上先發，也在首局發揮纏鬥能力製造滿壘，由杜家明敲回關鍵2分，哈瑪星更繳出8局6K、失1分的好投，以6：1擊敗味全龍隊，龍隊從上半季6連敗延續到7連敗。

哈瑪星今天前3局僅被敲出1支安打，但卻是一支2局下被吉力吉撈．鞏冠敲出的陽春砲，丟掉1分，接下來一路投完8局，沒有再失分數，拿下本季第4勝。

哈瑪星今天以95球投完8局，被敲6支安打，另有6次三振，僅1次四壞保送，防禦率2.75，今年球季哈瑪星前3次投滿7局以上的比賽，成績是2勝0敗，投滿7局就是勝利保證。

吳念庭中職生涯首次先發扛起第5棒、三壘手，首局在陳文杰敲安、王柏融保送後，2出局情況下吳念庭纏鬥到滿球數後獲得保送，接著杜家明一支二壘打敲回2分打點；雄鷹隊在2局上也靠曾子祐、陳文杰連續2支安打再下一城，9局上則是曾子祐、王柏融的安打各敲回1分。

吳念庭在8局下守備時被換下場休息，初次先發留下3打數無安打、1次保送成績，不過在3局下面對劉俊緯偷點，以快速步伐配合強勁臂力，成功傳往一壘刺殺，展現美技守備。

陳文杰今天4打數3安猛打，包含上半季已經連續4場單場雙安以上演出，打擊率從2成45飆升至2成77，季初打擊率不到1成的低潮彷彿是一場夢。

吳念庭 陳文杰

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