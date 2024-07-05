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中職／高塩將樹直奔蛋內談約 近日課表全數上繳獅隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
高塩將樹。報系資料照
高塩將樹。報系資料照

統一獅隊今年季中選進8人，第一輪挑選的陳聖平今天已經披上獅袍出賽，至於另外7人，領隊蘇泰安表示，高塩將樹今天會到台北大巨蛋一趟，與他的洽談進度應會快一點。

獅隊稱霸上半季，下半季再添新戰力，第一指名的陳聖平今天擔任先發第七棒、游擊手出賽；接下來順位分別為第二指名張宥謙、第三指名鍾允華、第四指名全紹凱、第五指名林易霆、第六指名高塩將樹、第七指名李軍、第八指名陳維祥。

蘇泰安透露，與選秀新人的合約都在洽談中，進度順利，「高塩今天應該也會過來，他的進度應該會快一點。」

總教練林岳平賽前也指出，高塩將樹加入獅隊的時間應該不會等太久，雙方窗口交換資訊，應有機會在近期完成合約，若順利完成合約，球隊安排他在10日體檢，「他個人也有給我們現況、身體狀態，這幾天的課表都有回報給球團。」

林岳平 蘇泰安 陳聖平

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