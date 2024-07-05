中職／球員球迷都愛來 獅隊朝明年增加攻蛋場次規畫

中華職棒6隊輪流在台北大巨蛋作東，今天終於傳到第6棒統一獅隊手中，直到下半季第一場才首度在大巨蛋擔任主隊。獅隊今年安排4場大巨蛋主場，對於明年「攻蛋」野心，領隊蘇泰安表示，會朝增加場次規畫，也肯定這是個令球員、球迷都喜歡的場地。

本季目前所排定的大巨蛋場次，最多是味全龍、中信兄弟隊的10場，富邦悍將隊6場，台鋼雄鷹隊5場，統一獅隊4場，樂天桃猿隊3場。

獅隊今年只在大巨蛋安排4場主場，蘇泰安指出，主要是因為有答應花蓮縣政府10場在先，「花蓮鄉親也很熱情，大家都滿感動。」他表示，「10場已經占在那裡，所以很難今年一開始就排很多場大巨蛋。」獅隊上半季的花蓮行因地震而取消，接下來將在8月遠征花蓮，球團也會持續收集意見。

蘇泰安表示，球員、球迷喜歡大巨蛋，也要兼顧其他地區需求，但會朝增加大巨蛋場次的方向規畫，這次三連戰的售票情況也超乎預期，讓他直呼感謝球迷支持，「大巨蛋環境特別好，球員也特別喜歡來，加入巨蛋這個好的元素後，再造棒球榮景。」他也提到，各隊希望明年都能多排大巨蛋比賽是好事，也有聽到希望北中南都有巨蛋的聲音，「有這個機會，我們也樂觀其成。」