中職／「念庭真的好厲害」 王威晨虧首安影片看9次就好

中信兄弟隊長王威晨上半季在狀況正好時遭遇連環傷勢，如今趕上下半季開打，在今天回歸一軍先發出賽，談到因傷進度延遲的千安，讓他瞬間又眼神露出渴望的光芒，「對吼！我都忘了，那個真的是我很大的目標。」想與父親王光輝成為中職第一對都完成千安的父子檔，他說：「常常自己也在幻想，應該有球迷當時看我爸、現在看我完成千安，如果可以一起見證，應該是很大的榮耀吧！」

王威晨今年4月鼠蹊部不適、5月手腕韌帶撕裂傷，6月初才剛隨隊，又被隊友打擊練習擊出的球擊中腳部受傷，還沒脫離傷兵名單就傷上加傷。

王威晨說，自己不會覺得很衰，既然遇到了，就是趕快治療、趕快回到球場。被問到究竟「養」了幾個傷，他笑答：「不方便透露，但主要是手腕傷勢的部分。」王威晨表示，這陣子有到二軍打復健賽，做好了萬全準備，希望再來就是順利打到球季結束，盡量幫助球隊贏球。

下半季有張育成、吳念庭、張奕等人加入戰局，王威晨也抱持期待，看到吳念庭首打席就敲安，直言：「念庭真的好厲害」。他透露，和吳念庭一直都有保持聯絡，首場出賽當晚就打了電話給他，「跟他說不要看（安打影片）太多次，看九次就好。」

王威晨回歸一軍，也代表目前累積944安的千安征程再次啟動，他說：「確實是我今年滿大的目標，如果可以父子都達到千安，應該滿不容易，或許我可以超越我爸，希望可以在今年達成，讓球迷一起見證。」