中職／繼續與王柏融「糾纏」 吳念庭期待同日變同場轟

吳念庭過去效力日職時常與王柏融「量子糾纏」，不同隊卻上演同日開轟，隨著兩人皆返台效力台鋼雄鷹隊，球迷也期待兩人繼續「糾纏」，吳念庭笑說，那要看打第3棒的王柏融，「他要先開轟啊。」

雄鷹下半季首戰從天母棒球場開始，吳念庭賽前守備練習熟悉人工草皮彈跳，「這邊比較硬、速度比較快，有點像大阪巨蛋、明治神宮球場的感覺。」

炎熱的氣候也讓吳念庭練習完滿頭大汗，直呼「非常熱」，過去西武隊主場雖是室內球場，但夏天也十分炎熱，吳念庭說：「西武會有兩台大電扇，不過這邊太陽下山後應該就還好。」

吳念庭繼7月1日以代打初亮相後，今天首次排進先發，扛起第5棒、三壘手，對於棒次他直言：「很習慣，經典賽、亞運都是這個棒次，應該OK。」

吳念庭初登場就敲出生涯首安，接下來外界聚焦首轟何時出爐？吳念庭表示：「這是自己不能控制的，比賽下去自然會有結果，首轟出來可能大家也會在意第2轟、第3轟。」

有趣的是，吳念庭在日職時曾與王柏融3度同日開轟，都是在2021年，5月20日、6月5日、6月6日各一次，當時西武隊是2勝1敗、火腿隊3勝，如今兩人同隊有望繼續「量子糾纏」，吳念庭自己也有期待：「當然，這是大家想看到的，不過柏融打第3棒，要看他先開轟啊。」