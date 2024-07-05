快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／繼續與王柏融「糾纏」 吳念庭期待同日變同場轟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭本季首次先發。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吳念庭本季首次先發。圖／台鋼雄鷹隊提供

吳念庭過去效力日職時常與王柏融「量子糾纏」，不同隊卻上演同日開轟，隨著兩人皆返台效力台鋼雄鷹隊，球迷也期待兩人繼續「糾纏」，吳念庭笑說，那要看打第3棒的王柏融，「他要先開轟啊。」

雄鷹下半季首戰從天母棒球場開始，吳念庭賽前守備練習熟悉人工草皮彈跳，「這邊比較硬、速度比較快，有點像大阪巨蛋、明治神宮球場的感覺。」

炎熱的氣候也讓吳念庭練習完滿頭大汗，直呼「非常熱」，過去西武隊主場雖是室內球場，但夏天也十分炎熱，吳念庭說：「西武會有兩台大電扇，不過這邊太陽下山後應該就還好。」

吳念庭繼7月1日以代打初亮相後，今天首次排進先發，扛起第5棒、三壘手，對於棒次他直言：「很習慣，經典賽、亞運都是這個棒次，應該OK。」

吳念庭初登場就敲出生涯首安，接下來外界聚焦首轟何時出爐？吳念庭表示：「這是自己不能控制的，比賽下去自然會有結果，首轟出來可能大家也會在意第2轟、第3轟。」

有趣的是，吳念庭在日職時曾與王柏融3度同日開轟，都是在2021年，5月20日、6月5日、6月6日各一次，當時西武隊是2勝1敗、火腿隊3勝，如今兩人同隊有望繼續「量子糾纏」，吳念庭自己也有期待：「當然，這是大家想看到的，不過柏融打第3棒，要看他先開轟啊。」

吳念庭透露，2017年亞冠賽時就曾與王柏融同隊，後來兩人在日職相遇也都會約吃飯，現在到雄鷹休息室位置就在旁邊，「柏融會教我一些事情，帶我熟悉環境，不過最近比較忙，還沒時間一起出去逛逛。」

台鋼雄鷹隊吳念庭本季首次先發。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吳念庭本季首次先發。圖／台鋼雄鷹隊提供

吳念庭 王柏融 西武

延伸閱讀

中職／吳念庭一軍初先發5棒三壘手 洪總：直接打了啦

中職／當打之年返鄉 吳念庭30歲勇敢開拓新路

中職／加入雄鷹吳念庭生涯首打席就開張 面對悍將王尉永揮出一壘打

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

相關新聞

中職／吳念庭一軍初先發5棒三壘手 洪總：直接打了啦

中華職棒下半季今天開打，台鋼雄鷹隊吳念庭首次先發出賽，今天在天母棒球場對味全龍隊扛起先發第5棒、三壘手，總教練洪一中說：...

中職／陳聖平扛游擊亮相 餅總認證「獅子相」撞臉辛巴

下半季的第一戰，就是統一獅隊首度在台北大巨蛋作東的日子，今天迎接旅美野手陳聖平加入戰線，將以先發游擊手、第七棒出賽。陳聖...

中職／繼續與王柏融「糾纏」 吳念庭期待同日變同場轟

吳念庭過去效力日職時常與王柏融「量子糾纏」，不同隊卻上演同日開轟，隨著兩人皆返台效力台鋼雄鷹隊，球迷也期待兩人繼續「糾纏...

中職／成張育成首戰對手 餅總：他若打出來會像洋將

富邦悍將隊狀元郎張育成將在12日加入戰線，首戰對手統一獅隊，總教練林岳平直言「很好」，相信選手也很期待，「如果一切都適應...

中職／高塩將樹直奔蛋內談約 近日課表全數上繳獅隊

統一獅隊今年季中選進8人，第一輪挑選的陳聖平今天已經披上獅袍出賽，至於另外7人，領隊蘇泰安表示，高塩將樹今天會到台北大巨...

中職／球員球迷都愛來 獅隊朝明年增加攻蛋場次規畫

中華職棒6隊輪流在台北大巨蛋作東，今天終於傳到第6棒統一獅隊手中，直到下半季第一場才首度在大巨蛋擔任主隊。獅隊今年安排4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。