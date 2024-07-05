中職／呂詠臻被PitchCom頓一下 想了千百個劇本變投手犯規

味全龍隊上半季最後一戰結束在呂詠臻的「再見投手犯規」，相隔多日，呂詠臻回顧當時場景，腦中想過千百種劇本，卻因暗號溝通問題，聽到PitchCom的聲音頓了一下，反變成以2：3輸給富邦悍將隊的原因。

事件發生在6月26日新莊棒球場，10局下、一三壘有人時，呂詠臻準備投球時先與捕手對完暗號後，轉頭看往一壘跑者，結果突然回頭又看捕手，但右手動了一下，主審裁定投手犯規，但呂詠臻仍在狀況外，看到三壘跑者要回來，還急著把球傳給捕手。

呂詠臻表示，今年因為突破僵局制加上投球計時啟用，面對一、三壘有人，自己腦中思考過很多狀況，「對方可能雙盜壘、強迫取分。」不料卻因暗號溝通導致投手犯規，「當下雖然有聽到裁判喊，但沒有意識到，專注力還在場上。」才發生經典一幕。

「這是一個很好的經驗。」呂詠臻表示，自己的心情當然是有受到影響，「畢竟影響到球隊，隊友是鼓勵我，就是一場比賽，好好專注下半季，不過前面隊友表現很辛苦，結果很可惜，也只能好好面對下半季，比繼續自責好。」

呂詠臻今年也比較操勞，上半季出賽已達30場，接近去年整季的35場出賽，他表示：「也是投手教練跟我說才注意到，身體維持的其實不錯，都有在控制中。」

呂詠臻認為，去年球季後段就遇到比較疲勞的狀況，休賽季重訓的調整對今年球季幫助很大，加上WHOOP的穿戴式裝置能夠監控恢復、睡眠狀況，也協助自己在每天課表上的調整，「有一個好的結果。」