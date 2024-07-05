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中職／徐若熙、古林睿煬3回戰 28日時機浮現

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙(左)與古林睿煬。報系資料照、統一獅提供
徐若熙(左)與古林睿煬。報系資料照、統一獅提供

中華職棒兩大本土投手，味全龍隊徐若熙、統一獅隊古林睿煬同場較勁的元素滿足，龍隊總教練葉君璋今天透露，徐若熙將在周日登板，若輪值不變，最快28日的龍獅之戰，就可上演兩人本季首次同場先發。

龍隊下半季首戰由洋投伍鐸扛先發，葉總表示，洋投定位沒有變動，銳歐將回歸牛棚，而本土投手徐若熙、王維中、郭郁政、曹祐齊、吳俊杰都是先發輪值人選，林子昱則還要看他的狀況如何。

葉總也透露，徐若熙將在7號周日天母主場登板，而獅隊古林睿煬估計會在同日大巨蛋先發，在兩隊輪值不變下，28日將是本季首次、生涯第3次同場先發，前兩次徐若熙都吞下敗投。

龍隊上半季打擊率2成46、整體攻擊指數（OPS）0.649，兩項數據都在6隊中墊底，展望下半季，葉君璋表示，需要展現出球員的優點來比賽，「中間休兵時間短暫，不太可能做太大修正，看球員的定位，怎麼樣去做好自己的角色。」

葉君璋也提出，球隊打擊在一般情況下，跟過去沒有差太多，但是一些關鍵時刻就沒辦法完整展現出應有表現，加上今年各隊投手表現都不錯，打者要能完整呈現也有限。

古林睿煬 徐若熙 葉君璋

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