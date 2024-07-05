中職／陳聖平撞臉辛巴辯解照片比較黑 領隊看到帥的角度

陳聖平今天在台北大巨蛋迎接中職生涯第一場出賽，坦言心情還是會緊張。被問到引起球迷熱議的撞臉辛巴，陳聖平無奈辯解，「因為那張照片比較黑⋯」，但也認證是還不錯的話題。

陳聖平今天以游擊的位置出發，總教練林岳平透露，是因他說游擊是自己守得最好的位置，陳聖平則還原對話，「大餅教練問我說守哪裡比較多，我說主要游擊，二、三壘也可以，看教練怎麼安排，哪裡我都可以盡全力幫助球隊。」

初登場就在台北大巨蛋，陳聖平喊緊張，在國外打球，沒人知道自己，「但在台灣，大家都知道你，既期待又緊張，而且第一場就在大巨蛋，很多人。」他在亞錦賽已經體驗過台北大巨蛋，如今以統一獅隊一員來到蛋內，他也說是熟悉的地方，但強度不一樣，自己抱持順其自然去發揮，陳傑憲、陳鏞基等人都叫他放開來打、做自己就好，「基哥也是國外回來，有經過那個過程。」

陳聖平(右二)。統一獅提供

陳聖平也不諱言，台灣的天氣會是考驗，「國外也是很熱，但不會流這麼多汗，所以水要補充多一點，越快適應天氣越好，因為很久沒有這個時間點在台灣。」

還沒正式出賽，陳聖平已經因為撞臉「獅子王」角色辛巴引起話題，意外揭露「獅子相」，本人也在社群上回應此事，放棄抵抗說「好吧」。

陳聖平今天對此辯解，「那張照片比較黑吧！」但他也認為這是還不錯的話題，「也剛好在統一獅。」領隊蘇泰安則是認為不像，「不像啦！他有些角度還滿帥的欸！有點像明星。」