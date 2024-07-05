中職／吳念庭一軍初先發5棒三壘手 洪總：直接打了啦

中華職棒下半季今天開打，台鋼雄鷹隊吳念庭首次先發出賽，今天在天母棒球場對味全龍隊扛起先發第5棒、三壘手，總教練洪一中說：「直接打了啦。」

雄鷹隊在今年季中選秀第1指名選中前旅日台將吳念庭，並以光速效率完成簽約，在7月1日於澄清湖棒球場初登場，代打敲出生涯首安，當時洪總曾透露，會安排一軍沒比賽時讓吳念庭到二軍調整實戰手感。

不過下半季第1戰，吳念庭直接排進先發，與3棒王柏融、4棒魔鷹組成中心打線，洪總表示，安排主要是球隊覺得他適合的棒次，「沒有什麼保護誰，先這樣子走看看再說。」

下半季雄鷹另有新氣象，三壘指導教練蔡昱詳改加入二軍教練團，而三壘位置由鄧蒔陽接手，洪總表示：「蔡教練是說他比較喜歡訓練球員。」

另外球員也有調整，內野手黃劼希、外野手顏清浤下二軍，內野手紀慶然上一軍，而返美陪產的投手後勁也在今天與球隊會合，出賽時間尚未決定，洪總說：「先了解一下他的狀況，他說在那邊都有練習。」

雄鷹上半季戰績打出23勝37敗、勝率3成83的成績，下半季的目標，洪總沒有特別定立，「盡力而為，球隊第1年嘛，走到哪算哪。」