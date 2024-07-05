中職／成張育成首戰對手 餅總：他若打出來會像洋將
富邦悍將隊狀元郎張育成將在12日加入戰線，首戰對手統一獅隊，總教練林岳平直言「很好」，相信選手也很期待，「如果一切都適應，他打出來應該會像一隻洋將。」
悍將球團今天正式宣布，將在11日為張育成舉辦加盟記者會，即刻加入戰線，首場出賽就是下半季新莊棒球場首戰，在12日迎戰統一獅隊。
「很好啊！對我們很好。」林岳平表示，獅隊本身就是被視為假想敵的對手，也很期待看到他加入悍將後，選手怎麼跟他應戰，「選手還沒和他對戰過，應該也很期待。」
林岳平自己也不例外，「會滿期待，確實如果他一切都適應，打出來會滿像一隻洋將。」
評價悍將下半季是否為恐怖對手，林岳平認為每隊都是一樣，「每隊都是可怕對手，我們還是處於領先，每隊都不能忽視，都要想辦法阻擋。」
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