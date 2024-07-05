中職／大巨蛋一遊機會難得 餅總安排「福祿壽」到齊
統一獅隊今天將主場搬到台北大巨蛋，難得的蛋內體驗，總教練林岳平安排「福祿壽」到齊，背後有暖心規畫。
獅隊今天起在大巨蛋作東迎戰中信兄弟隊，今天選手異動將升上胡金龍，陳鏞基明天才滿10天可以重新登錄一軍，今天先隨隊，加上本來就在一軍的林益全，三位老將到齊。
林岳平表示，南部球隊要到大巨蛋的機會難得，一年可能只有一次，「我的想法是，這次有機會可以在大巨蛋出賽，所以把他們都帶出來，做下半季的準備。」另一層考量則是胡金龍也是對戰兄弟相當有一套的選手。
除此之外，獅隊稱霸上半季的重要功臣之一裴瑞茲，6月中旬就因右肩不適脫離戰線。林岳平指出，他會在下周開始實戰投打練習，接著到二軍出賽，球隊目前擬定兩個計畫，若進度順利可能提前，「如果慢慢安排，就是明星賽後再回一軍。」
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