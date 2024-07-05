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中職／陳聖平扛游擊亮相 餅總認證「獅子相」撞臉辛巴

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳聖平(右二)。統一獅提供
陳聖平(右二)。統一獅提供

下半季的第一戰，就是統一獅隊首度在台北大巨蛋作東的日子，今天迎接旅美野手陳聖平加入戰線，將以先發游擊手、第七棒出賽。陳聖平剛成為獅子軍一員，就因與辛巴撞臉引起球迷熱議，總教練林岳平聽了也呵呵笑，「是有像啦！」

林岳平指出，陳聖平認為自己游擊守得最好，今天就安排他擔任游擊出賽。至於在餅總自己看來，他說陳聖平活動度、運動能力好，「就是看他在台灣、聯盟適應後呈現出怎樣的能力，先以最好的位置讓他出賽，看呈現出來的比賽過程，怎麼結合球隊需要的樣子。」

韓網常以動物形容藝人長相，包括「貓咪相」、「狗狗相」、「狐狸相」、「恐龍相」等都是常見的詞彙，但「獅子相」倒是罕見。陳聖平在選秀獲得獅隊首輪第四順位挑選後，就被球迷發現越看越像迪士尼動畫「獅子王」中的辛巴，本人也在社群上回應此事，放棄抵抗說「好吧」。

對於球迷熱議話題，林岳平也笑答「是有像啦！」媒體當場開出球迷拼接的照片給他看，獲得餅總認證「真的有像」。

投手高塩將樹加入獅隊的時間也預計快了，林岳平指出，雙方窗口交換資訊，應有機會在近期完成合約，預計在10日體檢，「他個人也有給我們現況、身體狀態，這幾天的課表都有回報給球團。」

林岳平 統一獅 陳聖平

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