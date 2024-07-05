中職／球迷闖管制區送FA冰粽反控差別待遇 悍將：深感遺憾

新莊棒球場日前因男球迷強送Fubon Angels冰粽爆發衝突，該許姓球迷質疑網紅「台南Josh」可以、為何他不行，富邦悍將隊球團上午針對此事件回應，「台南Josh」並未進入管制區，也澄清工作人員在此事件執勤上並未有暴力行為，對於球迷擅闖管制區的行為深感遺憾。

事件發生在上個月10日，這名許姓球迷在網路上發文，並主動找電視台爆料，他表示，自己當天因是端午節，準備16個冰粽想請啦啦隊吃。他描述：「因日前看到一位棒球YouTuber台南josh跨越到非工作人員不可進入的區域，與一名啦啦隊員合影，故本人效法該名YouTuber，在比賽進行時，也到該區域將元祖冰粽送給啦啦隊員們，但卻隨即遭到球團人員告知不可進入該區域。」

他認為遭到差別待遇，與球團人員爆發口角，中職保全人員見狀後趕過來，該名球迷控遭到揮拳相向，已前往派出所提告傷害。他也在接受電視台訪問時表示，自己當下就瘋狂跳針詢問「為什麼Josh可以？為什麼Josh可以？為什麼Josh可以？」他說：「就算我真的攻擊球團人員了，請問保全可以打我嗎？還是不行吧！請問大家有看過保全打住戶嗎？應該沒有吧！」

富邦悍將球團對此次事件回應，「本球團表演人員僅邀請Youtuber站至台前合照，並未進入管制區，後續工作人員執行勤務過程亦無出現任何暴力行為。對於非理性人士擅闖管制區之行為深感遺憾。」