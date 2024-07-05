聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／林威助重返甲子園回憶湧現 一度想放棄旅日
林威助睽違六年重返甲子園，參與阪神虎台灣日的開球活動，也揭秘自身與甲子園的羈絆，花了11年才將甲子園變成主場，中間甚至一度想要放棄返台。
林威助談及最初來到日本福岡柳川高校讀書，夢想是站上甲子園，高中曾在全國136隊打到決賽，最後卻與冠軍失之交臂，加上晚讀超齡，高三就沒機會上場出賽，那段時間林威助覺得自己目標喪失，甚至已經想回台灣，最後是靠家人與恩師林武郎支持，才讓他堅持在日本完成學業，浮現轉機。
大阪的近畿大學找上林威助，當時監督榎本表示，作為留學生的狀態條件不易，在有限的情況下，能將林威助帶成他大學總教練生涯中第一位職棒選手，這種成就感難以言喻。
監督榎本提到林威助語氣間更透露濃濃的自豪，「能在我家借住過的學生只有威助一個人。」林威助也回應自己是被疼愛的，足見師徒之情溢於言表。
近畿大學是日本有名氣的名校之一，學生聯盟有使用甲子園球場，林威助又離夢想更近一步，花了11年把甲子園變成他的主場，林威助笑說自己小時候的夢想終於實現，而且其實一路走來，一直都離目標很近，不是永遠追不到的夢想，「甲子園，就在我的身邊。」
林威助退役前將自己的31號球衣，轉贈給日本的粉絲後援會會長石田先生，此次重返甲子園再次披上這件戰甲，別有一番意義，林威助也希望能將畢身所學傳承給後輩，「我覺得這也是蠻好的一件事。」
他上場開球時，甲子園球場響起林威助應援曲，讓場上球迷直呼懷念，這次阪神台灣日也在甲子園歷史館推出特展，展示林威助阪神時期的球具以及中職6球團球衣，而林威助也擔任一日館長向球迷介紹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言