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棒球／鄭俊瑋獲交流賽「最出打者」 U23培訓再飛捷克參賽

中央社／ 台北5日電
U23世界盃棒球賽培訓隊赴美NCAA交流賽雖吞5敗但也有收穫，隊上來自台灣電力公司棒球隊的打者鄭俊瑋（前左）獲「最傑出打者獎」。（中華民國棒球協會提供）中央社
U23世界盃棒球賽培訓隊赴美NCAA交流賽雖吞5敗但也有收穫，隊上來自台灣電力公司棒球隊的打者鄭俊瑋（前左）獲「最傑出打者獎」。（中華民國棒球協會提供）中央社

U23世界盃棒球賽培訓隊赴美NCAA交流賽雖吞5敗但也有收穫，台電打者鄭俊瑋獲「最傑出打者獎」；U23培訓隊今天飛往捷克參加「捷克棒球週」，繼續以賽代訓備戰。

U23世界盃棒球賽代表隊由總教練郭李建夫領軍，培訓隊6月25日啟程赴美移地訓練，先與當地球隊打2場熱身賽，接著與美國NCAA明星隊安排5場交流賽，但勝場沒能開張，依序以4比5、2比3（5局裁定）、1比11、0比9、0比6吞敗。

培訓隊陣中來自台灣電力公司棒球隊的打者鄭俊瑋打擊表現獲得肯定，獲選「最傑出打者獎」，「最傑出投手獎」則由美國NCAA明星隊的阿諾德（JamieArnold）拿下，最有價值球員（MVP）為首戰就演出單場雙響砲的打者舒巴特（Nolan Schubart）。

培訓隊結束赴美移地訓練後，因受邀參加「捷克棒球週」賽事，今天啟程從美國飛往捷克，將安排與日本、德國、捷克交手，先打單循環賽後，捷克時間9日舉行決賽。

世界棒壘球總會（WBSC）今天公布9月在中國紹興舉行的U23世界盃賽程，台灣與韓國、尼加拉瓜、荷蘭、南非、委內瑞拉同在B組，A組有澳洲、中國、哥倫比亞、英國、日本和波多黎各，台灣首戰將於9月6日與韓國隊交手，接著依序與荷蘭、尼加拉瓜、南非、委內瑞拉交手，爭取分組前3晉級超級循環賽（Super Round）資格。

NCAA 棒球

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