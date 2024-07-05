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中職／快搶票！張育成11日加盟、12日出賽 首戰新莊打猛獅

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成即將加盟富邦悍將隊，球團歡迎他的到來。圖／富邦悍將隊提供
張育成即將加盟富邦悍將隊，球團歡迎他的到來。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季最強補強就要來了，球團今天發出新聞稿，確定將在11日為選秀狀元、「國防部長」張育成舉辦加盟記者會，即刻加入戰線，首場出賽就是下半季新莊棒球場首戰，在12日迎戰統一獅隊。

悍將上周新人選秀會中選進張育成等共8位新秀，將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣，悍將球團將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，同時張育成將在12日下半季悍將新莊主場首戰登場，悍將球團贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。

悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並在上周以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣。

悍將球團表示，將於加盟記者會上公布張育成合約相關訊息，另外也將公布張育成加盟後的一系列商品、活動規畫，共同歡迎張育成回台。

張育成加入中華職棒的首戰日期也已經確定，將在7月12日悍將下半季新莊主場首戰登場，為了紀念這歷史性的一刻，悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷朋友，12日進場憑內野有價票券，即可獲得觀戰證書一份，邀請球迷朋友共同見證。

除張育成確定加盟外，悍將也與第二輪選進的張奕密切洽談合約中，期盼與張育成共同成為下半季悍將即戰力，另也將展開與6名新秀的合約洽談。

中職選秀 富邦悍將 張育成

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