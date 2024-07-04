影／統一獅隊Uni-Girls韓籍趙娟週首亮相：記舞步很困難 需多加練習

中職統一7-ELEVEn獅隊明天將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與中信兄弟隊進行3連戰，統一獅啦啦隊首度亮相的韓籍成員趙娟週與隊員一起練習熟悉場地。

趙娟週受訪表示，能加入台灣的職棒球團，感到非常榮幸，但因要記的東西太多，難免會有失誤，所以希望大家用友善及鼓勵的態度為她加油。她說，要記很多舞步，對她而言有點困難，會日夜都很努力的練習，也坦言剛彩排時有跳錯的舞步，她認為記複雜的舞步，對她來說最需克服的一點。 統一獅隊Uni-Girls啦啦隊昨在大巨蛋練舞彩排，韓籍趙娟週首度亮相，比愛心供媒體拍照。記者侯永全／攝影 趙娟週受訪表示，因要記的舞步太多，對她來說很困難，因此難免會有失誤，所以希望大家用友善及鼓勵的態度為她加油。記者侯永全／攝影