影／統一獅隊Uni-Girls韓籍趙娟週首亮相：記舞步很困難 需多加練習
中職統一7-ELEVEn獅隊明天將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與中信兄弟隊進行3連戰，統一獅啦啦隊首度亮相的韓籍成員趙娟週與隊員一起練習熟悉場地。
趙娟週受訪表示，能加入台灣的職棒球團，感到非常榮幸，但因要記的東西太多，難免會有失誤，所以希望大家用友善及鼓勵的態度為她加油。她說，要記很多舞步，對她而言有點困難，會日夜都很努力的練習，也坦言剛彩排時有跳錯的舞步，她認為記複雜的舞步，對她來說最需克服的一點。
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