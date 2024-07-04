中職／趙娟週穿77號應援 對林安可有印象：舞蹈要加強

統一獅隊首度在台北大巨蛋作東，7月5到7日將與中信兄弟隊進行三連戰，韓籍戰力趙娟週也將首度亮相，她將穿起77號球衣，而對同樣穿著77號的獅隊球員林安可也有印象，「實力很好，但舞蹈還要加強。」

中職下半季明天開打，獅隊將與兄弟展開三連戰，今天Uni-Girls啦啦隊先進大巨蛋練習，趙娟週首度合體，加上同樣今年入團的千紘Chihiro、希美Nozomi兩位日籍成員，獅隊成為中職首支聚集台日韓籍啦啦隊的球團。

趙娟週表示，台、日、韓籍成員在同一支啦啦隊，是很難得的合作經驗，自己能夠參與其中非常榮幸，「也想著之後是不是要學一點日文。」

趙娟週預計穿上77號球衣，獅隊同樣背號的林安可以不擅跳舞著稱，趙娟週聽到也說，自己剛來球隊，對選手還不熟，但有聽過林安可是實力很好但舞步待加強的選手，「我會為他應援，也期待他站上MVP舞台時看他跳舞。」

趙娟週曾擔任韓職韓華鷹、樂天巨人啦啦隊，也參與韓國職籃、職排、職足應援，今年也曾到職籃桃園領航猿擔任啦啦隊，如今加入中職，她感到非常榮幸，「不過要記的舞步還很多，希望大家抱持多多鼓勵的心情。」

獅隊這次在大巨蛋三連戰，趙娟週透露，自己先前造訪台北大巨蛋時就感受到建築的宏偉，也希望能夠在此應援，之前也曾去過獅隊的台南主場，感受到球團、球迷的熱情氣氛，「能夠成為獅隊第一位韓籍啦啦隊員，非常榮幸。」