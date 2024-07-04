中職／味全龍「乾一杯」阿強沒缺席 龍寶寶半票優待

味全龍下半季首場主題日「Beer & BBQ Festival大叔乾一杯」將於7月6日、7日天母棒球場熱鬧展開，將邀請「野球乾一杯」阿強來到天母進行見面會，另外7月5日至7日只要屬龍的球迷朋友，都能以半票購買龍隊主場門票。

「Beer & BBQ Festival大叔乾一杯」連續兩天大叔運動會項目，包括棒球九宮格挑戰賽、Beer Pong對抗賽、味全光州泡菜李多慧一日店長活動、野球乾一杯阿強見面會等多項豐富活動，等球迷前來闖關把大獎抱回家。

大叔運動會7月6日活動首日推出棒球九宮格挑戰賽，年滿40歲以上男性均可報名，最終擊中最多格獲勝者，就能將YAKIMA充氣帳與便攜式燒烤架一起帶回家；7月7日Beer Pong對抗賽將球投入對方杯中優勝者同樣能獲得上述大獎。

除了緊張刺激的闖關遊戲，場外活動攤位同樣熱鬧，主題日首日下午2點30分小龍女李多慧將現身攤位擔任味全光州韓式泡菜一日店長，與球迷近距離互動；野球乾一杯主持人阿強也將於周日出席活動舞台見面會。

此外，球團也推出新的應援主題曲「龍路與共」，希望用勵志的詞曲能量，凝聚龍迷的應援加持，同時也將開箱新的味全龍吉祥物主題曲「威弟小夥伴」，在4到6局的Dragon Kids時段，帶著小孩們舞動同樂。

上半季尾聲表現優異的張祐嘉，專屬應援曲也打造完成，口號「攻守俱佳」，期盼帶領球迷融入一同熱血吶喊加油。

龍隊為回饋廣大球迷，將於7月5日至7月7日加碼推出龍年半票優惠，凡生肖屬龍民眾皆可於比賽前一日至官方售票網預購「內野一般區/經濟區半票」，比賽當日出示身分證件驗證後即可持半票進場，現場恕不開放優惠購票及退換票。更多活動詳情將於味全龍官方社群陸續公布，敬請期待。

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