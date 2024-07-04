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中職／下半季5日開打 陳聖平、吳念庭是焦點

中央社／ 台北4日電
雄鷹吳念庭（圖）。（台鋼雄鷹提供）
雄鷹吳念庭（圖）。（台鋼雄鷹提供）

中職35年下半季賽事將於明天3地開打，統一獅隊首度在台北大巨蛋擔任主場，推出洋投布雷克對上中信兄弟的德保拉，陳聖平有望亮相；在天母棒球場由台鋼雄鷹與味全龍隊交手。

中職下半季例行賽明天3地開打，獅隊在台北大巨蛋首度當主場的系列戰第1場，推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）對上兄弟洋投德保拉（Jose DePaula），德保拉目前中職生涯已經累積59勝，明天要挑戰生涯第60勝。

此外，獅隊在2日已經與選秀首輪好手陳聖平簽下2.5年複數年約，合約總值新台幣1166萬元，目前他已經投入獅隊訓練，本週在大巨蛋主場就會隨隊一軍，隨時有可能登錄並出賽亮相。陳聖平二壘、三壘、游擊都可以守，加入之後對獅隊內野來說是一名活棋。

味全龍隊在天母棒球場主場迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊推出洋投伍鐸（Bryan Woodall）對上雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）。雄鷹隊在1日已經登錄選秀榜眼吳念庭，並在當天代打敲出安打，中職生涯首安出爐，下半季首個系列戰就可以期待首打點、首轟、首盜等紀錄。

在樂天桃園棒球場的比賽，樂天桃猿隊推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，迎戰富邦悍將本土投手江國豪，魔神樂本季累積7勝，在勝投排行榜並列第2名，江國豪本季目前則拿下4勝。

中職 台鋼雄鷹 棒球

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