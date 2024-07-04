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棒球／陳偉殷6局6K失1分 牛棚放火燒掉勝投
經歷前一場2局失8分的低潮，台灣左投陳偉殷今天繳出一場先發6局失1分、6K的優質先發，退場時球隊雖然領先4分，但因牛棚失火無緣奪勝，效力的獨立聯盟長島鴨隊最終以5：8輸給查爾斯頓髒鳥（Charleston Dirty Birds）隊。
陳偉殷今天先發登板，以83球投完6局，其中56顆好球，送出6次三振，被敲出5支安打，唯一失分來自4局上巴納姆（Keon Barnum）的安打，退場時球隊仍以5：1領先。
布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、思科（Chance Sisco）都轟出陽春砲，另外3支適時安打各進帳1打點，其中敲安的包含布萊德利，然而攻勢到3局下打完就終結，反而查爾斯頓髒鳥在7局上攻下2分，8局上取得4分大局逆轉比數。
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