中職／下半季將登場 桃捷公司攜手桃猿推應援活動

中華職棒下半球季將開打，桃捷公司與樂天桃猿球團6日將在機捷A19桃園體育園區站付費區內，由樂天女孩送出免費涼夏小物與球迷互動合影，完成指定任務還有機會獲得聯名商品。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，桃捷公司攜手樂天桃猿球團再推限定應援系列活動，6日下午2時在機捷A19桃園體育園區站付費區內，邀請樂天桃猿啦啦隊的宋宋及凱莉絲發放限量200份，桃捷特色包裝水及消暑小扇的免費「涼夏小物」，還能與樂天女孩合照。

桃捷公司說，另外還有「幸運轉拿好禮」活動，民眾只要出示手機中「i搭桃捷」APP畫面，就可參加「幸運轉拿好禮」1次，有機會獲得手機掛繩、飲料提袋、旅行束口袋及門票折價券等11種獎品，多達200個以上的桃捷與樂天聯名商品，若綁定APP會員還可獲得1次額外抽獎機會。

桃捷公司提醒球迷，可事先選購在機場捷運全線車站（A20興南站除外），以及全台全家便利商店FamiPort販售的「2024桃捷挺猿聯票」享受優惠，桃捷公司邀請球迷們，6日一起搭機捷到A19站應援，以行動力挺樂天桃猿隊。